США столкнулись с проблемами при защите своих военных от ударов Ирана Wall Street Journal: США столкнулись с проблемами при защите от ударов Ирана

Москва21 июл Вести.Гибель двух американских военных на базе в Иордании в результате ударов Ирана свидетельствует о том, что Вашингтон до сих пор не может решить проблему с защитой военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, иранские военные "все еще вооружены значительным числом ракет и беспилотников". Сам факт преодоления тремя ракетами американских систем ПВО при атаках на авиабазу в Иорданию указывает на то, что США испытывают проблемы в вопросе защиты своих военных в регионе.

По информации Reuters, в результате войны на данный момент ранения получили около 430 американских военнослужащих. В понедельник Пентагон сообщил, что с 7 июля ранения получили 100 военнослужащих, но 96 процентов из них вернулись к исполнению служебных обязанностей. Неясно, сколько из них, если таковые имеются, были включены в число 430, указанное в общедоступной базе данных Пентагона.