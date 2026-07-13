WP: атака БПЛА Ирана на базу США произошла по вине американского командования WP: выжившие при ударе БПЛА Ирана военные США обвинили в случившемся командиров

Москва13 июл Вести.Американские военные, выжившие после удара иранского дрона в марте, утверждают, что командование отправило их на недостаточно защищенную базу, проигнорировав предупреждения разведки. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Издание подчеркивает, что материал основан на интервью с 17 людьми, включая солдат, переживших удар, очевидцев, а также лиц, знакомых с ходом военного расследования.

Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага, отчасти потому, что объект не имел адекватной защиты от беспилотников сообщается в публикации

Как отмечается, в результате удара по американскому тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба погибли шесть военных Соединенных Штатов.

Собеседники издания также рассказали, что на базе не работала система оповещения о потенциальных угрозах.

Эта система предупреждения об угрозах использует установленные высоко на столбах громкоговорители, чтобы давать войскам команду искать укрытие при обнаружении пуска ракеты говорится в материале

В мае бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон изначально не был готов к конфликту с Тегераном. По его словам, Штаты серьезно недооценили риски еще на старте кампании.