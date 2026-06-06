Москва6 июн Вести.Военные Ирана нанесли удар по оперативному центру ВВС США на базе Эль-Удейд в окрестностях Дохи (Катар). Об этом пишет Air and Space Forces Magazine со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журнала, в результате ракетного удара американский центр был полностью выведен из строя.

Командный центр, руководивший воздушными операциями США на Ближнем Востоке более двух десятилетий, получил прямое попадание во время войны США с Ираном и был серьезно поврежден говорится в публикации

Издание отмечает, что объект был атакован "в первые недели" конфликта. В результате прямого попадания "многочисленных иранских ракет" командный центр невозможно эксплуатировать.

В ночь на 6 июня в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили о нанесении американскими военными ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм. Тегеран ответил на это атакой военных объектов США на Ближнем Востоке.