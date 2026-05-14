Макгрегор: США изначально не были готовы к войне с Ираном

Москва14 мая Вести.Соединенные Штаты изначально не были готовы к конфликту с Исламской Республикой Иран. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису для проекта Deep Dive.

По словам Макгрегора, Вашингтон серьезно недооценил риски еще на старте кампании. Кроме того, Иран использовал свои выигрышные географические позиции - США противостоят "гигантской крепости, окруженной горами".

Мы не организованы для [подобной войны], мы не обучены для нее, мы к ней не готовы заявил Макгрегор

Он добавил, что Штаты готовы "переиграть" Вторую мировую войну в новом формате и с новым вооружением, но не могут вступать в конфликт c "государством размером с Западную Европу и населением 93 миллиона человек внутри географической крепости".

Ранее Макгрегор заявил, что США рискуют оказаться проигравшей стороной в конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что нехватка вооружения ставит Вашингтон в уязвимое положение.