Москва14 маяВести.Соединенные Штаты изначально не были готовы к конфликту с Исламской Республикой Иран. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису для проекта Deep Dive.
По словам Макгрегора, Вашингтон серьезно недооценил риски еще на старте кампании. Кроме того, Иран использовал свои выигрышные географические позиции - США противостоят "гигантской крепости, окруженной горами".
Мы не организованы для [подобной войны], мы не обучены для нее, мы к ней не готовызаявил Макгрегор
Он добавил, что Штаты готовы "переиграть" Вторую мировую войну в новом формате и с новым вооружением, но не могут вступать в конфликт c "государством размером с Западную Европу и населением 93 миллиона человек внутри географической крепости".
Ранее Макгрегор заявил, что США рискуют оказаться проигравшей стороной в конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что нехватка вооружения ставит Вашингтон в уязвимое положение.