WP: пережившие атаку Ирана военные США обвинили командиров в предательстве WP: выжившие после атаки Ирана военные США заявили о предательстве командиров

Москва12 июл Вести.Шесть американских военных, выживших после удара иранского беспилотника по базе США в кувейтском порту Эш-Шуайба 1 марта, обвинили командование в игнорировании предупреждений об угрозе атаки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военнослужащих и источники, знакомые с расследованием.

БПЛА ударил по трехсекционному трейлеру с оперативно-тактическим пунктом. Погибли шесть солдат 103-го командования материально-технического обеспечения, более 30 человек были ранены.

Выжившие утверждают, что командование знало об уязвимости базы, но перебросило войска в небезопасное место без достаточной защиты от дронов. Они также обвиняют старших командиров, включая бригадного генерала Клинта Барнса, в том, что те покинули базу после удара, а эвакуация раненых была организована плохо.

По данным WP, внутреннее расследование близится к завершению, но не выявило виновных и не предполагает наказаний. Это вызвало у выживших опасения, что подобные ошибки могут повториться. Армия США отказалась комментировать претензии военных.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника заявил, что армия США нанесла удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.