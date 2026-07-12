Хегсет о новой атаке США: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

"Иран сделал плохой выбор": Хегсет прокомментировал новую атаку США Хегсет о новой атаке США: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

Москва12 июл Вести.Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Таким образом он прокомментировал очередную волну американских ударов по Исламской Республике, о которой в ночь на 12 июля объявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным командования, Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра, следовавший через Ормузский пролив, в результате чего судно загорелось, а один из членов экипажа пропал без вести.

Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него – прим. ред.) написал Хегсет в соцсети X

Ранее в КСИР заявили, что Иран закрывает Ормузский пролив вплоть до окончания вмешательства США в происходящее на Ближнем Востоке. Это произошло после того, как силы КСИР нанесли удары по судну в проливе, которое пыталось пройти по водному маршруту без согласия властей Ирана.

За сутки до третьей волны ударов США журналист Axios Барак Равид сообщал, что власти США потребовали от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, на которые указывала в своих обвинениях американская сторона, а также ведомства Катара и Саудовской Аравии.

Иранская сторона выступила против продолжения переговоров с американцами до тех пор, пока те не изменят свою позицию. В МИД Исламской Республики считают, что Вашингтон нарушает пункты подписанного меморандума о взаимопонимании.