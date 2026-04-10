Москва10 апр Вести.Американские военнослужащие, которым удалось выжить в Кувейте после удара ВС Ирана, уличили главу Пентагона Пита Хегсета во лжи. Об этом сообщает телеканал CBS.

Военные утверждают, что их подразделение оказалось в опасности. Они также оспаривают слова Хегсета о случившемся. Глава Пентагона утверждал, что вражеский беспилотник "проскользнул" через оборону базы в Кувейте.

Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция рассказал анонимный военнослужащий

Ранее телеканал сообщал, что 15 американских военнослужащих пострадали при атаке беспилотника, предположительно, иранского производства, на авиабазу Али Ас-Салем в Кувейте.