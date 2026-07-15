КСИР атаковал центр управления Пятого флота США и вновь ударил по базе Аль-Азрак

КСИР рассказал об итогах атак на американские базы в 3 странах Ближнего Востока КСИР атаковал центр управления Пятого флота США и вновь ударил по базе Аль-Азрак

Москва15 июл Вести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) утверждает, что его подразделения атаковали в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США.

Соответствующее заявление иранских военных распространило агентство IRNA.

В рамках пятой волны операции "Наср-2" были атакованы и уничтожены командный центр управления, склады военных припасов и оборудования, а также резервуары с топливом Пятого флота США в Бахрейне говорится в комментарии КСИР

По информации агентства Fars, в результате второй волны атак на принадлежащую Соединенным Штатам авиабазу Аль-Азрак в Иордании были поражены места дислокации истребителей F-18 и ангары с военной техникой американской армии.

Военные также заявили, что центр тылового обеспечения и поддержки Вооруженных сил США в районе Мина-Абдалла в Кувейте "подвергся ракетному удару и был уничтожен".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская авиация "в ближайшие дни и недели" продолжит наносить удары по Ирану.