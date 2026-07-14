Press TV: КСИР нанес удары по военным объектам США в Бахрейне

Press TV: КСИР нанесли удары по американским складам оружия в Бахрейне Press TV: КСИР нанес удары по военным объектам США в Бахрейне

Москва14 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на агрессию Вашингтона нанес удары по объектам на базе США Джуффейр в Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Военно-морские силы КСИР нанесли удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуффейр в Бахрейне говорится в публикации

Накануне телеканал передал, что иранские военные атаковали американские объекты в Кувейте.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить очередную серию ударов по Исламской Республике.