Associated Press: число погибших американцев в войне с Ираном увеличилось до 18

Число погибших военных США в конфликте с Ираном увеличилось до 18 Associated Press: число погибших американцев в войне с Ираном увеличилось до 18

Москва22 июл Вести.Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 18 человек после обнаружения и опознания останков сержанта, ранее числившегося пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Речь идет о сержанте Энджеле Рамперсаде, находившемся с сослуживцами на американской военной базе в Иордании во время иранского удара 17 июля.

Также AP со ссылкой на источники сообщило, что общее число раненых американских военнослужащих за время боевых действий против Ирана выросло до более чем 500 человек.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Стоимость войны в Иране на данный момент достигла 37,5 миллиарда долларов, заявил во вторник глава Пентагона Пит Хегсет.

Неясно, как Пентагон пришел к этой цифре, отмечает Reuters. Источник агентства сообщил в марте, что администрация Трампа оценила затраты на первые шесть дней войны как минимум в 11,3 миллиарда долларов. А в прошлом месяце Трамп запросил у Конгресса почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования, большая часть которого была связана с конфликтом с Ираном.