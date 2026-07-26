Эксперт Багдасаров: расходы США на войну с Ираном в 2,5 раза больше заявленных

Эксперт раскрыл, какими видит реальные расходы США на войну против Ирана Эксперт Багдасаров: расходы США на войну с Ираном в 2,5 раза больше заявленных

Москва26 июл Вести.В Вашингтоне значительно преуменьшили стоимость военной кампании против Ирана — реальные потери США в 2,5 раза больше заявленных. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее в Пентагоне заявили о расходах на войну против Ирана в размере $37,5 млрд.

США говорят, что потратили за март, апрель и май $37 млрд с хвостиком — они врут. Эти $37,5 млрд — это деньги на расходные материалы: ракеты, боеприпасы, зарплаты, ГСМ (горюче-смазочные материалы. — Прим. ред.) и так далее. На самом деле потери американцев насчитывают свыше $100 млрд. Почему? Потому что за это время они потеряли свыше 40 летательных аппаратов — самолетов различного типа. Некоторые были полностью уничтожены, часть получила повреждения. Большое количество поврежденных радаров, [систем] оповещения о ракетных атаках и много чего другого сообщил Багдасаров

Большие расходы, по словам эксперта, — одна из причин, по которой Израиль воздерживается от продолжения боевых действий.

Министр финансов при всем том говорит, что если американцы [не тянут], то Израиль и так не потянет. А второе: как-то не хочет, чтобы на них падали эти бомбы, ракеты в период октябрьских выборов в парламент Израиля. То есть ситуация складывается очень печальная для американцев подытожил он

Также Багдасаров выразил мнение, что цель США склонить иранцев к свержению существующего режима провалилась, так как произошла обратная ситуация — народ сплотился.