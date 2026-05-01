Аракчи: агрессия США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд

В Иране назвали сумму, в которую США обошелся конфликт Аракчи: агрессия США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд

Москва1 мая Вести.Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты израсходовали на конфликт против Ирана около 100 миллиардов долларов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты израсходовали на удары против Ирана примерно 25 млрд долларов.

По словам Аракчи, Пентагон в своих оценках обманывает.

Авантюра [премьера Израиля] Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленной суммы сказано в посте

По мнению Аракчи, косвенные издержки для налогоплательщиков в США оказались еще выше. Иранский министр иностранных дел полагает, что ежемесячный счет для каждой американской семьи составляет 500 долларов (свыше 37 тысяч рублей) и быстро растет.

Аракчи также добавил, что подход "Израиль прежде всего" означает "Америка в последнюю очередь".