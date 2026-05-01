Москва1 маяВести.Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты израсходовали на конфликт против Ирана около 100 миллиардов долларов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.
Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты израсходовали на удары против Ирана примерно 25 млрд долларов.
По словам Аракчи, Пентагон в своих оценках обманывает.
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По мнению Аракчи, косвенные издержки для налогоплательщиков в США оказались еще выше. Иранский министр иностранных дел полагает, что ежемесячный счет для каждой американской семьи составляет 500 долларов (свыше 37 тысяч рублей) и быстро растет.
Аракчи также добавил, что подход "Израиль прежде всего" означает "Америка в последнюю очередь".