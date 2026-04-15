Лавров заявил, что не понимает, как можно верить в "уничтожение" Ирана

Москва15 апр Вести.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение заявления отдельных государств о возможности ликвидации Ирана. Его слова передает ТАСС.

Подводя итоги своего официального визита в Китай, министр отметил, что не находит логических объяснений убежденности некоторых сторон в осуществимости подобного сценария.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что израильская сторона демонстрирует непоколебимую уверенность в необходимости уничтожения Ирана.

Как можно в это верить - я не знаю, я не понимаю подчеркнул Лавров

Глава МИД РФ также напомнил, что цели, направленные на свержение государственности с таким глубоким историческим наследием, не могут заслуживать уважения с точки зрения общечеловеческих принципов.

Ранее Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса вокруг Исламской Республики.