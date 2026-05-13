Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил, что советская пропаганда была на голову выше современной западной риторики.

В Советском Союзе на кухне всегда шептались и говорили, какая же у нас в СССР примитивная пропаганда. Считаю, что она была на голову выше, чем то, что мы сейчас слышим из уст западных идеологов, оправдывающих творимое бесчинство сказал Лавров

По словам Лаврова, США настаивают на осуждении Ирана, не желая обсуждать причины эскалации конфликта. Он также раскритиковал позицию Запада, который, как считает министр, пытается представить конфликт как две разные войны.

Лавров отметил, что США и Израиль объясняют свои действия необходимостью борьбы с иранской ядерной программой.