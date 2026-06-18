IRNA: Иран готов не производить или покупать ядерное оружие в рамках меморандума

Иран согласился не производить или покупать ядерное оружие в рамках меморандума IRNA: Иран готов не производить или покупать ядерное оружие в рамках меморандума

Москва18 июн Вести.Иран в рамках меморандума о взаимопонимании с США подтвердит, что не будет производить или приобретать ядерное оружие. Решение вопроса с обогащенным ураном проконтролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на меморандум сторон.

Иран вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие следует из восьмого пункта документа

Согласно данному пункту, Тегеран и Вашингтон "соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте – как минимум посредством разубоживания" ядерных запасов на месте их нахождения и "под контролем МАГАТЭ".

Согласно седьмому пункту меморандума, стороны разработают программу, в рамках которой США снимут санкции с Ирана, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Исламской Республики будут отменены.

Девятый пункт документа подразумевает, что Тегеран и Вашингтон сохранят статус-кво: Иран обеспечит сохранение своей ядерной программы в текущем состоянии, а Соединенные Штаты обязуются не вводить новых санкций и не размещать в регионе дополнительные на Ближнем Востоке.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за то, чтобы привлечь организацию к контролю исполнения договоренностей по сделке между США и Ираном по ядерной программе.

Источники саудовского телеканала Al Arabiya, в свою очередь, сообщили, что окончательное ирано-американское соглашение, как только оно будет достигнуто, пройдет процедуру одобрения в Совете Безопасности ООН.

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, в рамках меморандума МАГАТЭ и Соединенные Штаты помогут уничтожить запасы обогащенного урана, хранящиеся на территории Исламской Республики.

На этой неделе замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что представители Тегерана и Вашингтона встретятся в Швейцарии 19 июня для подписания меморандума.