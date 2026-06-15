Mehr: Иран подтвердил отказ от создания ядерного оружия в меморандуме с США

Mehr: Тегеран подтверждает свою приверженность ДНЯО Mehr: Иран подтвердил отказ от создания ядерного оружия в меморандуме с США

Москва15 июн Вести.Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не создавать ядерное оружие (ЯО), сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Иран подтверждает свою приверженность ДНЯО, а также подтверждает, что не собирается производить ядерное оружие приводит Mehr выдержку из текста меморандума

Кроме того, США и их союзники пообещали предоставить Тегерану программу восстановления иранской экономики. По данным Mehr, Вашингтон также обязуется разморозить иранские активы на $24 млрд.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Подписание документа состоится 19 июня в Швейцарии​​​.