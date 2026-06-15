Axios: США не намерены размораживать активы Ирана на $12 млрд Axios: США опровергли сообщения о разморозке иранских активов на $12 млрд

Москва15 июн Вести.США не собираются размораживать $12 млрд из заблокированных активов Ирана, заявил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Администрация США опровергла сообщения СМИ Ирана о том, что проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном предусматривает возврат Тегерану этой суммы еще до начала переговоров, отметил Равид.

Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату. И никакие замороженные средства не разблокируют, пока иранцы не выполнят свои обязательства приводит Равид слова источника в администрации США

Иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума сообщило, что США обязуются разморозить $24 млрд из иранских зарубежных активов, причем 50% этих активов вернут Ирану до начала переговоров.

Кроме того, США пообещали предоставить Ирану проект восстановления экономики на $300 млрд.

Соглашение между США и Ираном подпишут 19 июня в Швейцарии. При этом замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади уточнил, что меморандум подразумевает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня.