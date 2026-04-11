Москва11 апр Вести.США не соглашались на разблокировку замороженных активов Ирана, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американского чиновника.

Уточняется, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в Исламабаде провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, выступающим посредником в урегулировании конфликта с Ираном. При этом переговоры с делегацией из Тегерана еще не начались, говорится в материале.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон дал согласие на разблокировку иранских активов, хранящихся в Катаре и других зарубежных банках.

11 апреля в Пакистан для переговоров прибыли делегации из США и Ирана. В Исламабад уже приехали спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляют председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи и другие высокопоставленные лица.