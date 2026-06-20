США и Катар обсуждают предоставление доступа Ирану к части замороженных активов WSJ: США и Катар обсуждают доступ Ирана к части его замороженных активов

Москва20 июн Вести.США и Катар работают над механизмом, который позволит Ирану использовать 6 млрд долларов его замороженных активов для приобретения гуманитарных товаров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источников, в рамках соглашения Катар разрешит закупку Ираном продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров.

План, который еще не завершен, направлен на предоставление Ирану доступа к покупательной способности части его примерно 100 млрд долларов средств, замороженных по всему миру, начиная с 6 миллиардов долларов, хранящихся в Катаре сказано в публикации

Таким образом, как указывает газета, Вашингтон рассчитывает, что этот механизм даст возможность отслеживать, на что именно Иран направляет деньги. При этом Тегеран пока не дал одобрения плану, который совместно прорабатывают США и Катар.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что США пообещали разморозить иранские активы на 24 млрд долларов, причем 50% этих активов вернут Тегерану до начала переговоров. Однако позже журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что администрация США опровергла сообщения СМИ Ирана. По словам администрации, проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не предусматривает возврат Исламской республике этой суммы еще до начала переговоров.