Тегеран еще не получил свои замороженные в Катаре активы

NYP: Иран пока не получил доступ к 6 млрд долларов своих активов в Катаре Тегеран еще не получил свои замороженные в Катаре активы

Москва1 июл Вести.Иран еще не получил свои замороженные в Катаре активы на сумму 6 млрд долларов. Об этом сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на американские источники.

По информации источника, Тегеран добивается получения своих активов в виде единовременной выплаты. При этом Вашингтон планирует разделять сумму и поэтапно передавать ее поставщикам гуманитарных товаров в Иран по мере того, как на переговорах будут достигаться договорённости по основным вопросам.

Замороженные средства не были разморожены и не будут разморожены, если Иран не выполнит требования, изложенные в меморандуме о взаимопонимании сказано в публикации

Ранее сообщалось, что США и Катар работают над механизмом, который позволит Ирану использовать 6 млрд долларов его замороженных активов для приобретения гуманитарных товаров.

При этом изначально иранское агентство Mehr писало, что США пообещали разморозить иранские активы на 24 млрд долларов.