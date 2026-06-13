МИД ОАЭ опроверг слухи о разморозке активов Ирана на $10 млрд Власти ОАЭ опровергли разморозку активов Ирана и передачу $3 млрд

Москва13 июн Вести.Министерство иностранных дел ОАЭ опровергло сообщения СМИ о разморозке активов Ирана и переводе в Тегеран 3 миллиардов долларов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на региональные источники написало, что власти ОАЭ якобы решили разблокировать замороженные активы Ирана не менее чем на 10 миллиардов долларов и уже отправили Тегерану первый транш в 3 миллиарда долларов.

ОАЭ категорически опровергли сообщения, опубликованные некоторыми международными СМИ, о переводе средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения о переводе 3 миллиардов долларов говорится в сообщении

Отмечается, что никакие активы не были разблокированы или переведены.

Власти ОАЭ призвали СМИ опираться на официальные источники и проявлять точность.

Территория ОАЭ в ходе конфликта вокруг Ирана подвергалась атакам иранских ракет и беспилотников. Тегеран грозил Эмиратам сокрушительным ударом в случае провокаций.