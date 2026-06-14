Делегация Катара обсуждает в Иране меморандум с США и разморозку активов

Делегация Катара прибыла в Тегеран обсудить сделку с США и разморозку активов Делегация Катара обсуждает в Иране меморандум с США и разморозку активов

Москва14 июн Вести.Делегация Катара прибыла в Тегеран, чтобы согласовать детали по сделке Ирана с США, в том числе по вопросу о разморозке иранских активов за рубежом, сообщает катарский телеканал Al Araby, ссылаясь на информированный источник.

Делегация Катара во главе с советником министра иностранных дел прибыла в Тегеран в воскресенье, написало иранское агентство ISNA.

По данным источника Al Araby, поездка делегации Катара связана с иранскими опасениями, которые нужно разрешить.

…Визит связан с завершением работы над меморандумом о взаимопонимании с Вашингтоном, а также с разблокировкой замороженных иранских средств за рубежом отмечается в сообщении катарского телеканала

Ранее в ОАЭ опровергли слухи в СМИ о разморозке активов Ирана и переводе в Тегеран 3 миллиардов долларов.