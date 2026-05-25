Reuters: делегация Ирана прибыла в Доху для обсуждения соглашения с США

Москва25 мая Вести.Иранская делегация, в состав которой вошли главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, прибыла в Доху для обсуждения с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, целью визита является обсуждение возможных путей завершения конфликта. В Reuters подчеркнули, что большое внимание на консультациях будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и запасам высокообогащенного урана, которые находятся в Иране.

Как заявил собеседник агентства, из Тегерана в Доху также прибыл и глава Центрального банка Ирана - он поучаствует в обсуждении возможной разморозки иранских активов в рамках итогового соглашения.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что рамочное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном еще не получило окончательного одобрения от президента США Дональда Трампа и верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.