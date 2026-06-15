Москва15 июн Вести.США и их союзники обязались предоставить Ирану программу восстановления иранской экономики, сообщает агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Вашингтон пообещал также разморозить иранские активы на $24 млрд, уточняет агентство.

США и их союзники обязуются предоставить планы по восстановлению экономики Ирана на сумму не менее $300 млрд отмечает Mehr

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут соглашение 19 июня.

В МИД Ирана подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном завершена.