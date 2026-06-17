Москва17 июн Вести.США совместно с союзниками на Ближнем Востоке обязаны подготовить программу восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой шестой пункт меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

США совместно с региональными союзниками обязуются выработать и договориться о программе по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив минимум $300 млрд приводит IRNA выдержку из шестого пункта меморандума

В этом пункте отмечено также, что механизм выполнения программы станет частью итоговой договоренности в течение 60 дней, а США разрешат проведение необходимых финансовых транзакций.

Таким образом, IRNA продублировала информацию агентства Mehr, сообщившего 15 июня, что США и их ближневосточные партнеры обязались предоставить Ирану программу восстановления экономики страны на $300 млрд/

Между тем газета The Financial Times (FT) привела слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявившего о том, что фонд на $300 млрд, к которому может получить доступ Иран при условии выполнения своих обязательств по мирному соглашению, создадут благодаря компаниям, желающим инвестировать в экономику Ирана, а не за счет госсредств США.

Президент США Дональд Трамп отметил в соцсети Truth Social, что Вашингтон не планировал выплачивать Тегерану $300 млрд. По его словам, эту ложную новость распространили демократы.

Кроме того, Трамп 17 июня опроверг сведения агентства Reuters о создании частного инвестиционного фонда в рамках американо-иранских договоренностей.

На этой неделе стало известно, что США и Иран намерены подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня.