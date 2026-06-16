Москва16 июнВести.Вашингтон не планировал выплачивать Тегерану 300 миллионов долларов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, утверждение о выплате является фейковым. В его распространении Трамп обвинил демократов.
Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия! Кроме того, история о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, является фейковой новостью, распространенной демократами!!!написал глава Белого дома
Американский лидер имел в виду сообщения СМИ о том, что Иран может получить доступ к указанной сумме на восстановление в рамках меморандума о взаимопонимании.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сообщило, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Тегерану программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
Кроме того, британская газета The Financial Times процитировала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сказал, что фонд на 300 миллиардов долларов, к которому может получить доступ Иран при условии выполнения своих обязательств по соглашению, будет создан для компаний, намеревающихся инвестировать в эту страну, а не за счет государственных средств.