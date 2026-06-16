Трамп заявил, что США не собираются выплачивать Ирану 300 миллионов долларов

Трамп: США не будут платить Ирану 300 миллионов долларов Трамп заявил, что США не собираются выплачивать Ирану 300 миллионов долларов

Москва16 июн Вести.Вашингтон не планировал выплачивать Тегерану 300 миллионов долларов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, утверждение о выплате является фейковым. В его распространении Трамп обвинил демократов.

Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия! Кроме того, история о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, является фейковой новостью, распространенной демократами!!! написал глава Белого дома

Американский лидер имел в виду сообщения СМИ о том, что Иран может получить доступ к указанной сумме на восстановление в рамках меморандума о взаимопонимании.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сообщило, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Тегерану программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

Кроме того, британская газета The Financial Times процитировала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сказал, что фонд на 300 миллиардов долларов, к которому может получить доступ Иран при условии выполнения своих обязательств по соглашению, будет создан для компаний, намеревающихся инвестировать в эту страну, а не за счет государственных средств.