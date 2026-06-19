Москва19 июн Вести.Иран не получит никаких денег от США, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что исламская республика не получит даже 10 центов.

Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней [дальнейших переговоров]. Они не получат денег, даже десяти центов