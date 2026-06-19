Москва19 июнВести.Иран не получит никаких денег от США, заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что исламская республика не получит даже 10 центов.
Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней [дальнейших переговоров]. Они не получат денег, даже десяти центовнаписал он в Truth Social после отмены двусторонних переговоров в Швейцарии
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 60-дневный период для согласования окончательной сделки между Вашингтоном и Тегераном официально начался 18 июня.