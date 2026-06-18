Москва18 июн Вести.60-дневный период для согласования окончательной сделки между Вашингтоном и Тегераном официально начался 18 июня. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме.

Вэнс пояснил, что меморандум о взаимопонимании был подписан накануне в достаточно позднее время. Однако отсчет ведется с сегодняшнего дня по иранскому времени.

Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически, оно было подписано сегодня по иранскому времени. Итак, да, сделка была заключена вчера, но сегодня мы собираемся начать отсчет 60 дней сказал он

Таким образом, предельный срок для выработки итогового договора — 17 августа.

Вэнс также добавил, что Иран соблюдает свою часть договоренностей и вторую ночь подряд не ведет огонь по судам в Ормузском проливе. США, в свою очередь, начали пропускать суда через линию блокады — на данный момент их уже около десятка.