Трамп опроверг информацию о создании фонда на $300 млрд по соглашению с Ираном

Трамп опроверг сообщения о создании инвестфонда на $300 млрд по Ирану Трамп опроверг информацию о создании фонда на $300 млрд по соглашению с Ираном

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном не соответствуют действительности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном якобы предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. По данным агентства, более половины суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов.