Москва17 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном не соответствуют действительности.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном якобы предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. По данным агентства, более половины суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов.
Это неправда. ... Мы не инвестируем, и у нас нет фондазаявил американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции