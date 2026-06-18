Fox News: США не примут участие в фонде восстановления Ирана

США не будут участвовать в фонде восстановления Ирана на $300 млрд Fox News: США не примут участие в фонде восстановления Ирана

Москва18 июн Вести.США не войдут в состав фонда по восстановлению Ирана объемом 300 миллиардов долларов. Финансирование проекта возьмут на себя страны Персидского залива, сообщает Fox News со ссылкой на текст американо-иранского меморандума.

По данным телеканала, которые приводит ТАСС, Вашингтон отказался от прямого участия в фонде, однако он примет решение, какие иностранные компании будут вести бизнес в Иране через систему лицензий и разрешений.

Появится фонд на сумму $300 млрд, в рамках которого соседи [Ирана] по Персидскому заливу, а не мы [США] будут инвестировать в восстановление Ирана сказал телеведущий во время эфира

При этом снятие американских санкций возможно только после подписания окончательного, "более жесткого", соглашения между сторонами.

Таким образом, финансовая нагрузка по восстановлению иранской экономики ляжет на государства региона.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.