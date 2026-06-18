Иран победил, отстояв суверенитет, но $300 млрд от США – под вопросом Эксперт Данилин назвал соглашение США и Ирана победой Тегерана

Москва18 июн Вести.Иран победил в конфликте с США: он смог отстоять свой суверенитет даже без ядерного оружия. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор ЦПАСИ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

Он отметил, что план реконструкции Ирана стоимостью 300 миллиардов долларов вызывает вопросы, поскольку прошлая инициатива президента США Дональда Трампа, "Совет мира", не получила денег.

Иран не проиграл и добился целого ряда задач, которые были совсем не очевидны в начале конфликта. Он смог отстоять свой суверенитет, не обладая ядерным оружием против двух держав, которые обладают ядерным оружием. Что касается разблокировки активов, это действительно победа Ирана. А что касается плана Трампа по реконструкции Ирана на 300 миллиардов, я бы не был бы столь оптимистично настроен. Потому, что недавний план "Совета мира", который Трамп продвигал с активами 100 миллиардов, не наполнился ни на одну копейку рассказал Данилин

Ранее сообщалось, что США не будут участвовать в фонде восстановления Ирана. Финансирование возьмут на себя страны Персидского залива.