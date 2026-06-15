Эксперт пояснил, что Иран получит от мирного соглашения с США Экономист Селезнев рассказал, что выиграл Иран от мирного соглашения с США

Москва15 июн Вести.Иран получит назад свои золотовалютные резервы, а также будет иметь возможность привлечь до 300 миллиардов долларов инвестиций. Об этом ИС "Вести" сообщил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Он подчеркнул, что также Иран сохранит свою ядерную программу, хотя и с некоторыми ограничениями.

Главными достижениями для Ирана становятся следующие: во-первых, Иран получает ранее замороженные активы – золотовалютные резервы – назад, называется цифра в 24–25 миллиардов долларов. Третье – это то, что Иран может получить от Соединенных Штатов и союзников иностранных инвестиций на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов на восстановление экономики, развитие инфраструктуры и в целом создание привлекательных для инвесторов направлений рассказал Селезнев

Он добавил, что подписание такого соглашения позволит Ирану снова стать полноценным членом мировой торговли.

Иран перестает в таком случае быть аутсайдером и становится в определенном смысле слова вписанным в мировую торговлю, что тоже для них представляется весьма выгодным и интересным. Еще один момент – это то, что иранская ядерная программа, безусловно, с определенными ограничениями, но тем не менее не в полном объеме будет прекращена и остановлена. И еще один момент: будет осуществлена разблокировка Ормузского пролива. Для Ирана эта история тоже выгодная, поскольку будет нормализовано судоходство и международная торговля заключил Селезнев

Ранее сообщалось, что новый договор между США и Ираном закрепляет за Исламской Республикой возможность определять правила управления Ормузским проливом. Такими же правами будет наделен и Оман.