Сделка с Ираном поможет США стабилизировать цены на нефть Экономист Селезнев объяснил, почему США выгодна сделка с Ираном

Москва15 июн Вести.Мир с Ираном обеспечит гарантии поставок критически значимых товаров в США, а также приведет к стабилизации цен на нефть. Таким мнением с ИС "Вести" поделился декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Он подчеркнул, что гарантии поставок, которые будут обеспечены прекращением конфликта в Ормузском проливе, окажут положительное влияние на продовольственную безопасность в США.

В отношении того, что получают Соединенные Штаты Америки, скорее главная выгода для США – это прекращение конфликта вокруг Ормузского пролива, попытка стабилизировать в политическом плане ситуацию со всеми вытекающими экономическими последствиями, которые предполагают стабилизацию в краткой и среднесрочной перспективе цен на нефть и, самое главное, гарантируют поставки критически значимых товаров, таких как, например, минеральные удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность в целом рассказал Селезнев

Он объяснил важность этого перемирия для президента США Дональда Трампа приближением выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Принимая во внимание предстоящие в ноябре выборы в Конгресс, Трампу необходимо получить поддержку электората для того, чтобы опять же выстраивать свой дальнейший политический трек. А для этого ему нужна стабилизация на Ближнем Востоке и гарантированность поставок топлива, энергоресурсов, минеральных удобрений. И в целом стабилизация цен на топливо внутри страны заявил Селезнев

Ранее он перечислил, что выиграет Иран от сделки с США. По словам Селезнева, речь идет о разморозке финансовых активов Исламской Республики, а также сохранении ею ядерной программы.