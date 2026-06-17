Москва17 июн Вести.Создание частного инвестиционного фонда объемом 300 миллиардов долларов для восстановления иранской экономики фактически может являться скрытой формой репараций со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский высказал в интервью ИС "Вести".

Кроме того, фонд может выступать легитимной основой для США и крупных транснациональных компаний для присутствия на иранском рынке на выгодных условиях, отметил политолог.

Фактически это некая скрытая форма репараций, но одновременно, я думаю, что это желание администрации США и связанных с ней крупных транснациональных компаний американского происхождения, европейского, японского прийти на иранский рынок… Американцы, видимо, хотят быть первыми на условиях, которые им выгодны, в том, чтобы прийти на иранский рынок и чувствовать себя там так вольготно, как они чувствовали себя когда-то объяснил Войтоловский

Однако отношение иранцев к новым участникам рынка будет весьма сдержанное, сколько бы миллиардов долларов им не обещали, считает эксперт.

Учитывая, что называется, последствия военной операции, учитывая те потери, которые понес иранский народ, Иран в целом, ее экономика, госуправление, общество подчеркнул он

Ранее агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сообщило, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Тегерану программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

Кроме того, британская газета The Financial Times процитировала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который указал, что Иран может получить доступ к фонду восстановления при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.