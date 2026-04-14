Москва14 апр Вести.Вместо репараций для восстановления Ирана США могут создать фонд или коммерческие структуры, предположил в беседе с ИС "Вести" американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

В Генштабе ВС Ирана предупредили, что будут силой добиваться от США и Израиля компенсации ущерба, полученного в ходе войны.

Речь может пойти о создании некоего фонда, каких-то коммерческих структур, которые будут прокручивать деньги на восстановление региона… Это вполне в логике Трампа. Трамп еще неделю назад говорил, что может быть создан консорциум из Ирана, Омана и Соединенных Штатов по взиманию денег с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Но это, скорее всего, немного утопическая идея считает Кирилл Бенедиктов

Исламская Республика также требует компенсации от пяти арабских стран: Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти государства "выступили соучастниками Израиля и США в войне" и "нарушили свои обязательства перед Исламской Республикой", заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.