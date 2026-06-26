МАГАТЭ вскоре начнет инспектировать ядерные объекты в Иране Гросси: в ближайшее время МАГАТЭ начнет инспекцию ядерных объектов в Иране

Москва26 июн Вести.В ближайшее время МАГАТЭ намерено начать инспектировать атомные объекты на территории Ирана. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Токио.

Глава агентства напомнил, что подписанный президентами США и Ирана меморандум предполагает, что ядерная программа будет находиться под наблюдением и контролем МАГАТЭ. По его словам, пока что специалисты организации начали только предварительные консультации с Ираном, чтобы определить режим проверок.

Под режимом инспекций мы понимаем частоту, места и так далее. Вминувшие выходные мы были в Бюргенштоке в Швейцарии, где прошли первые обсуждения. Поэтому я ожидаю, что эта работа скоро начнется... Техническая работа начата, и мы надеемся, что скоро будем там добавил он

При этом американский лидер Дональд Трамп считает, что спешка с отправкой инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана ни к чему.