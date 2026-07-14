Москва14 июлВести.Соединенные Штаты планируют нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Он также отметил, что Штаты в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Исламской Республике.
Мы сделаем это. Мы разнесем "Гору Кирка"сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту
"Горой Кирка" в США называют иранский подземный объект, расположенный к югу от Натанза.
Американский лидер неоднократно заявлял, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного арсенала. По словам Трампа, Иран столкнется с "немыслимыми последствиями", если попытается получить ядерное оружие.