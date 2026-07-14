Трамп: США нанесут удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе

Трамп заявил, что США намерены нанести удар по ядерному объекту Ирана Трамп: США нанесут удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе

Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты планируют нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он также отметил, что Штаты в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Исламской Республике.

Мы сделаем это. Мы разнесем "Гору Кирка" сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту

"Горой Кирка" в США называют иранский подземный объект, расположенный к югу от Натанза.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного арсенала. По словам Трампа, Иран столкнется с "немыслимыми последствиями", если попытается получить ядерное оружие.