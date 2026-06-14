Хегсет: ядерное топливо Ирана отдадут под надзор США или международных партнеров Хегсет: США или международные организации проследят за ядерным топливом Ирана

Москва14 июн Вести.Все иранское высокообогащенное ядерное топливо поместят под надзор США или международных организаций, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что в Вашингтоне "все время" следят за ядерным материалом Ирана, и любая договоренность будет "основана на результатах и данных".

Будут проводиться инспекции, осуществляться надзор со стороны США или международных организаций. Но это будет контроль, установленный Соединенными Штатами через наших переговорщиков с помощью военных и силы в качестве гаранта этого. Если Иран не захочет подчиняться, то ему придется снова иметь дело с военным министерством [США], чего мы бы предпочли избежать. сказал Хегсет

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал привлечь организацию к контролю исполнения договоренностей по сделке между США и Ираном по ядерной программе.