Москва14 июнВести.Все иранское высокообогащенное ядерное топливо поместят под надзор США или международных организаций, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что в Вашингтоне "все время" следят за ядерным материалом Ирана, и любая договоренность будет "основана на результатах и данных".
Будут проводиться инспекции, осуществляться надзор со стороны США или международных организаций. Но это будет контроль, установленный Соединенными Штатами через наших переговорщиков с помощью военных и силы в качестве гаранта этого. Если Иран не захочет подчиняться, то ему придется снова иметь дело с военным министерством [США], чего мы бы предпочли избежать.сказал Хегсет
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал привлечь организацию к контролю исполнения договоренностей по сделке между США и Ираном по ядерной программе.