Москва8 июлВести.В ближайшее время полноценного присутствия МАГАТЭ в Иране не будет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.
Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции "Бушер", которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будетотметил Ульянов
Российский дипломат подчеркнул, что позиция Ирана на этот счет была высказана определенно, а заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об обратном — это "благие пожелания".
Ранее Гросси заявлял, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. Однако в МИД Ирана подчеркивают, что такой сценарий будет возможен только после снятия напряженности.