Ульянов: МАГАТЭ в ближайшее время не получит доступ к объектам Ирана

Иран в ближайшие недели не пустит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты Ульянов: МАГАТЭ в ближайшее время не получит доступ к объектам Ирана

Москва8 июл Вести.В ближайшее время полноценного присутствия МАГАТЭ в Иране не будет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится​​​. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции "Бушер", которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будет отметил Ульянов

Российский дипломат подчеркнул, что позиция Ирана на этот счет была высказана определенно, а заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об обратном — это "благие пожелания".

Ранее Гросси заявлял, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. Однако в МИД Ирана подчеркивают, что такой сценарий будет возможен только после снятия напряженности.