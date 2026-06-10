Москва10 июнВести.Россия, Китай и Нигер проголосовали в Совете управляющих МАГАТЭ против антииранской резолюции, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Однако, несмотря на это, проект документа, который был разработан США, утвержден.
Совет управляющих принял антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Нигер проголосовали против. 10 стран воздержались, 21 - выступила заприводит агентство слова своего собеседника
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о проекте резолюции, счел его позорным. По словам дипломата, США "пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву", предъявляют Ирану целый ряд требований.
Еще в конце марта Ульянов заявлял, что ситуация вокруг Ирана продемонстрировала преобладание закона джунглей над международным правом. Как напомнил дипломат, в 2025 году МАГАТЭ не осудило удары по иранским ядерным объектам.