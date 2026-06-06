Иран призвал МАГАТЭ к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты

Иран призвал МАГАТЭ жестко реагировать на атаки на ядерные объекты Иран призвал МАГАТЭ к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты

Москва6 июн Вести.Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует проявлять решительную и жесткую реакцию по отношению к атакам на ядерные объекты. С соответствующим заявлением выступило постпредство Ирана при ООН и других международных организаций в Вене.

В документе также предлагается разработать международные нормы, запрещающие такие действия или угрозы в отношении объектов ядерной энергетики.

Мы (МАГАТЭ – прим. ред.) должны принять политику "нулевой терпимости" в отношении подобных нападений. Мы должны продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли говорится в тексте документа, размещенного постпредством в соцсети X

Кроме того, в документе отмечено, что нападения на такие предприятия являются серьезным нарушением принципов международного права. В случае необходимости должны быть разработаны новые нормы, чтобы предотвратить подобные инциденты, продолжили иранские дипломаты.

В июне 2025 года подразделения Вооруженных сил США участвовали в операции "Полуночный молот", в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам на территории Ирана. Вашингтон требует от Тегерана передать ядерных материалов и отказа от планов создать ядерное оружие, что Исламская Республика неоднократно отрицала.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что год назад МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана, поскольку американцы запугали секретариат и участников этой организации.