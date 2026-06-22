Fars: в Иране опровергают слова Вэнса о согласии принять инспекторов МАГАТЭ

Fars: в Иране назвали ложными слова Вэнса о согласии вернуть инспекторов МАГАТЭ Fars: в Иране опровергают слова Вэнса о согласии принять инспекторов МАГАТЭ

Москва22 июн Вести.Источник иранского агентства Fars опроверг заявления вице-президента США, что Иран согласен вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее сообщил, что Тегеран согласился вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Иран уже на этой неделе.

Утверждения Вэнса о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран являются ложными заявил источник

По его данным, тема возвращения инспекторов на переговорах между США и Ираном не поднималась.

Как отмечает газета The New York Times, в МАГАТЭ не прокомментировали заявление Вэнса.

Делегации США и Ирана ведут переговоры в Швейцарии. Вэнс заявил о значительном прогрессе. Тегеран блокирует доступ инспекторов к своим ядерным объектам с июня прошлого года.