Москва22 июнВести.Источник иранского агентства Fars опроверг заявления вице-президента США, что Иран согласен вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее сообщил, что Тегеран согласился вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Иран уже на этой неделе.
Утверждения Вэнса о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран являются ложнымизаявил источник
По его данным, тема возвращения инспекторов на переговорах между США и Ираном не поднималась.
Как отмечает газета The New York Times, в МАГАТЭ не прокомментировали заявление Вэнса.
Делегации США и Ирана ведут переговоры в Швейцарии. Вэнс заявил о значительном прогрессе. Тегеран блокирует доступ инспекторов к своим ядерным объектам с июня прошлого года.