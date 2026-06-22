Вэнс сообщил, что США и Иран достигли согласия о возвращении инспекторов МАГАТЭ

Вэнс заявил, что Иран согласен принять инспекторов МАГАТЭ Вэнс сообщил, что США и Иран достигли согласия о возвращении инспекторов МАГАТЭ

Москва22 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Тегеране согласились вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Иран уже на этой неделе.

Делегации США и Ирана ведут переговоры в Швейцарии.

Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну отметил Вэнс журналистам, его слова приводит "Интерфакс"

Он назвал это первым шагом к полной денуклеаризации Ирана и указал, что это именно то, чего добивались американцы.

По словам американского вице-президента, он ждет, что инспекторы МАГАТЭ смогут приступить к работе в Иране "как минимум на этой неделе".

Переговоры между США, Ираном и посредниками по вопросу реализации меморандума о взаимопонимании продолжались в Швейцарии всю минувшую ночь. Вэнс заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном.