Захарова рассказала о готовности РФ помочь в урегулировании ситуации с Ормузом

Захарова: РФ готова содействовать нормализации обстановки в Ормузском проливе Захарова рассказала о готовности РФ помочь в урегулировании ситуации с Ормузом

Москва29 апр Вести.Москва готова оказывать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщила в интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что энергетический маршрут через Ормузский пролив стабильно функционировал, пока США и Израиль не начали "неспровоцированную, противозаконную и безрассудную агрессивную авантюру против Ирана".

Россия с самого начала выступала за возвращение конфликта в политико-дипломатическое русло. Приветствовали договоренность о прекращении огня и начало ирано-американских переговоров в Исламабаде. Неизменно готовы оказывать содействие в урегулировании данной острейшей международной ситуации сказала Захарова

Она подчеркнула, что российская сторона несколько лет назад предложила странам Персидского залива и международному сообществу Концепцию обеспечения коллективной безопасности в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели встречу в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел Исламской Республики назвал встречу "очень продуктивной".