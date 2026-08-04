Катар рассчитывает на поддержку РФ по вопросу кризиса в Персидском заливе Катар стремится получить поддержку РФ по вопросу кризиса в Персидском заливе

Москва4 авг Вести.Катар рассчитывает на поддержку всех своих международных и региональных партнеров по вопросу урегулирования кризиса в Персидском заливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в ходе пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель катарского Министерства иностранных дел ответил на вопрос агентства о характере контактов между Россией и Катаром по ситуации в Ормузском проливе, а также прокомментировал недавний телефонный разговор между главой правительства, министром иностранных дел эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Мы всегда стремимся заручиться поддержкой всех наших международных и региональных партнеров для достижения дипломатического решения этого кризиса заявил Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Он уточнил, что российская сторона во время звонка была проинформирована о последних новостях.

Судоходство через Ормузский пролив нарушено с конца февраля - с начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, контролирующего самый узкий отрезок пролива. 2 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил удары по исламской республике в свете возможной будущей сделки, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива.