Захарова: в переговорах по урегулированию вокруг Ирана отмечается пробуксовка

МИД РФ высказался о текущем состоянии переговоров по урегулированию вокруг Ирана Захарова: в переговорах по урегулированию вокруг Ирана отмечается пробуксовка

Москва5 мая Вести.В настоящий момент в переговорном процессе по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива отмечается пробуксовка. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что важно не допустить рецидива насилия в регионе и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре.

С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива следует из заявления Захаровой на сайте МИД

Она добавила, что Москва выступает за решение разногласий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами при учете интересов всех стран региона. Захарова указала на готовность России оказать необходимое содействие для достижения этой цели.

Ранее американский президент Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.