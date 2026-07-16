Москва16 июлВести.Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует осознать нежизнеспособность подхода "эскалация в ответ на эскалацию".
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Видеозапись трансляции опубликована в Telegram-канале министерства.
Дипломат отметила, что сложившаяся в настоящее время в районе Ормузского пролива ситуация является тупиковой и препятствует установлению устойчивого мира.
Следует подчеркнуть, что начавшийся политический процесс стал результатом энергичной работы пакистанских и арабских посредников, действительно работавших на результат. Нельзя позволить разрушить их усилия. Призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики и вернуться за стол переговоровзаявила Захарова
Она добавила, что официальная Москва выражает обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива.
Особое сожаление вызывает то обстоятельство, что возобновление конфронтации произошло в тот момент, когда после подписания Исламабадского меморандума открывались перспективы дипломатического урегулирования конфликтапродолжила официальный представитель внешнеполитического ведомства
14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив.
В тот же день Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.