Захарова о ситуации возле Ормуза: эскалация в ответ на эскалацию нежизнеспособна

Захарова: обострение у Ормуза угрожает перспективе мирного урегулирования Захарова о ситуации возле Ормуза: эскалация в ответ на эскалацию нежизнеспособна

Москва16 июл Вести.Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует осознать нежизнеспособность подхода "эскалация в ответ на эскалацию".

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Видеозапись трансляции опубликована в Telegram-канале министерства.

Дипломат отметила, что сложившаяся в настоящее время в районе Ормузского пролива ситуация является тупиковой и препятствует установлению устойчивого мира.

Следует подчеркнуть, что начавшийся политический процесс стал результатом энергичной работы пакистанских и арабских посредников, действительно работавших на результат. Нельзя позволить разрушить их усилия. Призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики и вернуться за стол переговоров заявила Захарова

Она добавила, что официальная Москва выражает обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива.

Особое сожаление вызывает то обстоятельство, что возобновление конфронтации произошло в тот момент, когда после подписания Исламабадского меморандума открывались перспективы дипломатического урегулирования конфликта продолжила официальный представитель внешнеполитического ведомства

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив.

В тот же день Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.