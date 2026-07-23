Захарова озвучила возможные последствия негативного сценария на Ближнем Востоке МИД РФ: негативный сценарий на Ближнем Востоке может угрожать энергобезопасности

Москва23 июл Вести.Негативный сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке может угрожать энергетической и продовольственной безопасности всего мира. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в результате обмена ударами между противоборствующими сторонами наносится серьезный ущерб как гражданской инфраструктуре Ирана, так и ряда других государств в зоне Персидского залива. Это создает угрозу судоходству в Ормузском проливе и Красном море.

Развитие ситуации по негативному сценарию чревато критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности говорится в заявлении дипломата на сайте ведомства

В связи с этим Россия призывает участников конфликта вокруг Ирана воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать расширение географии противостояния. Захарова добавила, что Москва также выступает за политико-дипломатический способ разрешения ситуации на Ближнем Востоке и готова оказать содействие в достижении этой цели.