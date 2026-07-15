МИД РФ: россиянам в регионе Персидского залива нужно усилить меры безопасности

МИД призвал россиян принять меры безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке МИД РФ: россиянам в регионе Персидского залива нужно усилить меры безопасности

Москва15 июл Вести.МИД России призвал российских граждан принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией конфликта в регионе Персидского залива.

Россиянам рекомендовано поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, следить за сообщениями российских загранучреждений и предупреждениями местных властей.

Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре говорится в сообщении на сайте дипведомства РФ

В МИД России также рекомендовали при угрозе ракетных ударов или атак беспилотников незамедлительно укрываться в безопасных местах и не публиковать в соцсетях кадры работы систем противовоздушной обороны и последствий атак.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские удары по Ирану нарушают подписанный меморандум и приводят к разрушению гражданской инфраструктуры не только в Исламской Республике, но и в других странах Персидского залива.