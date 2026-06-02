Министерство иностранных дел России опубликовало на официальном сайте обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива.

Дипломаты отметили, что текущая обстановка в регионе требует совместной работы политиков и дипломатов для поиска долгосрочных компромиссов, способных снизить напряженность в заливе.

В связи с этим обновлена и дополнена новыми актуальными элементами российская Концепция безопасности в зоне Персидского залива… Российская сторона исходит из того, что данный документ призван придать новый импульс процессу субстантивного обсуждения идей и предложений, направленных на поэтапное формирование в указанном районе всеобъемлющей системы коллективной безопасности говорится в заявлении

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг Ирана.